Netflix-Konkurrenz: Nur einer von fünf Amazon-Prime-Nutzern kennt das Streaming-Angebot

Will Amazon den Markt erobern, müsse es beim inhaltlichen Angebot nachjustieren, heißt es in der Studie. Denn ein Drittel der befragten Prime-Mitglieder nutzen lieber andere Anbieter für Videoangebote – nahezu 60 Prozent davon sogar den Konkurrenten Netflix. Ein Ausweg seien Eigenproduktionen: So habe Netflix mit Serien wie „Stranger Things“ oder „Orange is the New Black“ viele Fans hinzugewonnen.