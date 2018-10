Netzausbau Telekom-Deutschlandchef Dirk Wössner verteidigt Vectoring-Strategie

BerlinDer Deutschland-Chef der Deutschen Telekom, Dirk Wössner, hat die langjährige Konzentration des Unternehmens auf die umstrittene Vectoring-Technologie beim Ausbau seines Datennetzes verteidigt. „Wir verstehen die Kritik an unserem Vorgehen. Aber wir stehen auch zu unserer Haltung“, sagte Wössner laut Redetext auf dem Netzetag des Unternehmens in Berlin am Donnerstag.