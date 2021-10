Netzwerk und Inhalte trennen Warum Facebook aufgespalten werden sollte – so wie die Deutsche Bahn

Es hat schon viele Vorschläge gegeben, wie der gigantische Einfluss von Facebook auf Politik und Wirtschaft zu begrenzen wäre. Leicht schräge – wie der, einfach zwei Unternehmen zu bilden, das eine für Nutzer mit den Anfangsbuchstaben A bis M, das zweite für den Rest. Oder eben WhatsApp und Instagram abzutrennen – was Facebook ökonomisch schaden, an der Macht des Netzwerks und seiner politisch oft spaltenden und zerstörerischen Wirkung erst mal aber nichts ändern würde. Luigi Zingales, Professor an der University of Chicago Booth School of Business, hat unlängst einen anderen Vorschlag gemacht: In einem Beitrag für die Meinungsseite „Project Syndicate“ und einem Interview mit dem New Yorker Politikmagazin „City Journal“ schlägt Zingales vor, Facebook so zu regulieren, wie die Stromversorger oder die Eisenbahnen, bei denen das Strom- und das Schienennetz getrennt sind von der Stromproduktion und dem Zugbetrieb.