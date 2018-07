Netzwerkausrüster: Ericsson gelingt dank Sparprogramm Rückkehr in die Gewinnzone

In den Monaten April bis Juni erzielte Ericsson einen Betriebsgewinn von 200 Millionen Kronen nach einem Verlust von 500 Millionen im Vorjahr. Experten hatten für das abgelaufene Quartal mit einem Verlust von 100 Millionen Kronen gerechnet. Die Nachrichten kamen an der Börse gut an: Die Aktie verteuerte sich um rund zehn Prozent.