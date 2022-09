Neue Arbeitswelt Die Homeofficefabrik braucht neue Arbeitszeitregeln

Menschen müssen damit auch nicht mehr in der Halle stehen, in der sie arbeiten. Was viele, die am Schreibtisch arbeiten, spätestens in der Pandemie kennengelernt haben, wird zunehmend auch für Beschäftigte in Fabriken möglich: Flexibilität bei Arbeitsort und Arbeitszeit. Auf der Hannover Messe Anfang Juni machte das Schlagwort von der Lights-out-Factory die Runde: die intelligente Fabrik, die kein Licht mehr benötigt, weil sie autonom arbeiten kann – und in der alle Prozesse automatisiert ablaufen oder von Beschäftigten gesteuert werden, die gar nicht in den Werkhallen sind.