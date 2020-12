Neue EU-Regeln „Googles Macht geht über reine Wirtschaftsmacht hinaus“

Was ist angesichts von Googles Position das größere Problem für Unternehmen: in Abhängigkeit zu geraten oder vom Wettbewerb ausgeschlossen zu werden?

Beides geht Hand in Hand. Die Abhängigkeit von Unternehmen besteht ja typischerweise gerade darin, dass Google sie kurzerhand vom Wettbewerb ausschließen kann, wenn sie nicht nach Googles Pfeife tanzen und Google etwa alle Daten, Informationen oder Rechte einräumen, die Google begehrt.



In welchen Branchen ist nach Ihrer Auffassung die Gefahr der Abhängigkeit von Googles Infrastruktur besonders groß?

Das ist keine bloße Gefahr, sondern längst Realität. Schauen Sie sich etwa die Branche der Reisevermittler an. Weil die meisten Nutzer ihre Suche nach Reisen über Google beginnen, sind selbst die spezialisiertesten und etabliertesten Vermittler wie etwas Booking.com oder Expedia darauf angewiesen, dass Google sie nicht in seinen Suchergebnisseiten in die Unsichtbarkeit drängt. Wegen der unüberschaubaren Fülle an Informationen ist das Internet ohne Suchmaschinen nicht funktionsfähig. Google hat diese zentrale Stellschraube geschickt besetzt und sich auf ihr so festgesetzt, dass die de-facto Monopolsuchmaschine zu einer für das Internet unerlässlichen Infrastruktur geworden ist.