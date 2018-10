Neue Finanzierung Tele Columbus verschafft sich Luft

Am Markt ist Tele Columbus rund 380 Millionen Euro wert. Bis Ende August hatte das Unternehmen allerdings Verbindlichkeiten in Höhe von fast 1,4 Milliarden Euro angehäuft. Die Spekulationen reißen nicht ab, dass Großaktionär United Internet letztlich die vor allem stark in der Wohnungswirtschaft verankerte Firma übernimmt.