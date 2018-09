Neue Funktionen Google kupfert ab, statt zu erfinden

Doch zum zwanzigsten Jahrestag weicht Google nun etwas davon ab. Am Montag kündigte der Konzern in San Francisco etliche Neuerungen an, die in den nächsten Wochen eingeführt werden sollen. Sie eint, dass sie Inhalte stärker personalisieren, automatisch zusammenfassen und bei späteren Besuchen leichter abrufbar machen. Google tritt nun noch stärker als eine Art Verleger auf, ohne selbst Inhalte zu produzieren. „Die Suche ist nicht perfekt und wir haben keine Illusionen darüber“, räumt Ben Gomes, zuständig für die Sucharchitektur bei Google ein. Allerdings habe man den Ehrgeiz, immer stärker ans Optimum heranzukommen. Allein im vergangenen Jahr habe Google an der Suchmaschine 2500 Verbesserungen vorgenommen.