Neue Geschäftsfelder Wie Apple den Weg aus der Krise finden könnte

Die Nutzer wiederum sind dank Apple-eigener Apps wie etwa der Chat-Software iMessage oder der Videotelefonie-Anwendung Facetime komplett in der Welt des angebissenen Apfels gefangen. Eben jener „Lock-in“ funktioniert in China jedoch nicht. Grund: Die wichtigste Smartphone-Software ist dort nicht das mobile Betriebssystem – sondern die chinesische Messaging-App WeChat: Sie ist Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Smartphone-Nutzung, egal ob der Kunde mit seinen Freunden kommunizieren, im Supermarkt bezahlen oder unterwegs spielen will.



Inzwischen verfügt WeChat über mehr als eine Milliarde Nutzer und hat sich in China dank Zusatzdiensten wie beispielsweise dem mobilen Bezahlen tief ins Alltagsleben der Menschen hineingegraben. „Das gibt es in der Form in keinem anderen Land“, schrieb der amerikanische IT-Analyst Ben Thompson bereits im Mai 2017 in einer heute umso bemerkenswerteren Analyse. Ihr damaliger Titel: Apples China-Problem.