Tatsächlich hat der Expertenkreis am 3. November einen Beschluss gefasst, der in höchstem Maße daran zweifeln lässt, dass es dem Expertengremium ernst ist mit dem Ziel, eine „sichere digitale Verwaltung“ zu erreichen – eher im Gegenteil. Denn was da in ihrer 42. Sitzung in Beschluss 2023/39 unter Punkt 2 festgeschrieben steht, bedeutet nicht weniger als eine Bankrotterklärung für die IT-Sicherheit kommunaler Behörden: Demnach sollen Bund und Länder darauf verzichten, die neuen Vorgaben der sogenannten NIS-2-Richtlinie der EU auf „Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung auf lokaler Ebene und auf Bildungseinrichtungen“ anzuwenden.