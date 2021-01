Neue Marketing-Chefin kommt SAP verliert seine Vertriebschefin – und bekommt Verstärkung aus dem Hause Microsoft

Fox-Martin verlässt SAP zum 31. Januar. Als ihr Nachfolger steigt Scott Russell in den SAP-Vorstand ein. Der gebürtige Australier bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Management, Technologie, Beratung und Operations in seine neue Rolle. Die vergangenen drei Jahre hat Russel als President SAP Asia Pacific and Japan das SAP-Geschäft im fernen Osten verantwortet, zu dem auch die Länder Australien, Neuseeland, Japan, Korea sowie der indische Subkontinent zählen. Vor seinem Einstieg bei SAP im Jahre 2010 arbeitete Russell unter anderem bei dem amerikanischen IT-Konzern IBM.