Neue Produkte Amazon lässt Alexa auf die Umwelt los

Am Mittwoch hat Amazons Hardwarechef Dave Limp am Hauptsitz in Seattle zum Auftakt des Weihnachtsgeschäfts die aufgerüstete Armada seiner Echo-Reihe präsentiert. Neben überholten Geräten gibt es tatsächlich Überraschungen – wie die Echo Buds, Ohrhörer, in die nicht nur Alexa integriert ist, sondern auch eine von Bose entwickelte Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen. Die kabellosen Ohrhörer werden in den USA für 129 Dollar angeboten, in Deutschland werden sie wahrscheinlich 129 Euro kosten. Mit ihnen eifert Amazon den „airPods“ von Apple und den „earbuds“ von Samsung nach. So scheint es auf den ersten Blick.