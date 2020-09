Neue Produkte vorgestellt Apples lukrativer Trick mit Kabeln und Adaptern

In der Keynote am Dienstag hat Apple die schlechte Nachricht als Geste für die Umwelt verpackt. Der Konzern liefere zur Apple Watch kein USB-Netzteil mehr mit: aus Umweltgründen, da Kunden bereits so viele davon zuhause besäßen. Tatsächlich aber dürfte es sich vielmehr um eine Strategie des Konzerns zum Geldverdienen handeln. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Apple seinen Kunden notwendige Technik vorenthält, um damit Zusatzumsätze zu generieren.