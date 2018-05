Neue Regelung: Deutsche Telekom will ihren Aktionären mehr Dividende ausschütten

Auch beim bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) peilt die Telekom weiterhin ein Plus zwischen zwei und vier Prozent an. Im vergangenen Jahr stieg das Ebitda des Bonner Dax-Konzerns um 3,8 Prozent auf rund 22,2 Milliarden Euro. Bisher hatte die Telekom ihre Dividende an die Entwicklung des Free Cashflows – also die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel – geknüpft. Das soll sich ab dem kommenden Geschäftsjahr ändern. Ab dann soll die Entwicklung des bereinigten Gewinns je Aktie Richtschnur für die Ausschüttung an die Aktionäre sein.