Neue SAP-Chefs Ein Wechsel zur Unzeit

Letzterer führte den Konzern seit Mitte 2014 als alleiniger Konzernchef – bis gestern. In der Nacht vom Donnerstag verkündet der Softwarekonzern aus Walldorf den Rücktritt von McDermott. „Ich habe mit Hasso offen besprochen, dass es unwahrscheinlich sei, dass ich meinen Vertrag als CEO im kommenden Jahr noch einmal verlängere“, schreibt der 58-jährige McDermott in einer internen E-Mail an die SAP-Beschäftigten, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Statt abzuwarten, hätten sich Plattner und er darauf verständigt, den Wechsel vorzuziehen – „aus einer Position der besonderen Stärke“, so McDermott, in der sich der Konzern befände.