Neue SAP-Co-Chefs Jennifer Morgan & Christian Klein „Das waren sehr aufregende 24 Stunden“

WirtschaftsWoche: Frau Morgan, Herr Klein, was sind Ihre wichtigsten Aufgaben als neue Co-CEOs von SAP?

Christian Klein: Wir wissen erst seit gut 24 Stunden von unserer Berufung – das waren also sehr aufregende Stunden. Das ist also keine allzu lange Zeit, um längerfristige Pläne und unsere nächsten Schritte festzulegen. Außerdem haben wir ja gestern unsere vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, die sehr stark sowohl auf der Umsatz- wie auf der Gewinnseite sind – auch dies zeigt, dass die SAP-Strategie funktioniert, dass Kunden ihre digitale Transformation mithilfe von SAP angehen. Daher sind Jennifer und ich gut beraten, erst einmal Wert auf Kontinuität zu legen. Außerdem befinden wir uns nun mitten im vierten Quartal, dem wichtigsten Quartal für SAP. Wir müssen unseren Fokus also bis Jahresende vor allem auf unsere Kunden richten.