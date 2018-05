Neuer Chef: Max Conze soll Pro-Sieben-Sat-1-Chef wieder in Dax führen

Am Mittwoch hat Conze einen Gastauftritt auf der Hauptversammlung in München, bei der auch mit Kritik an Brandt gerechnet wird. ProSiebenSat.1 musste nach Kursverlusten den Dax im März verlassen. Der Dax nach damit nach nur zwei Jahren seine einzige Medienaktie verloren: Pro-Sieben-Sat-1 wurde vom Kunststoffhersteller Covestro ersetzt. Das Münchener Medienhaus wechselte in den MDax, wo es auf den Wettbewerber RTL Group traf