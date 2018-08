Neuer Mobilfunkstandard: United-Internet-Chef hält sich Beteiligung an 5G-Auktion offen

Telekom-Deutschlandchef Dirk Wössner sprach sich auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin gegen eine Regulierung „durch die Hintertür“ aus. Man benötige keine Verschärfung der Bedingungen in einer Zeit, in der man investieren müsse. „Die Unsicherheit muss vom Tisch. Das ist Gift für Investitionen“, warnte Wössner die Bundesnetzagentur vor Auflagen „im Kleingedruckten“.