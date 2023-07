Neuer Name für Twitter Elon Musk macht uns ein X für ein T vor – das wird ihm nichts helfen

Ist der Ruf erst ruiniert – nach dem Motto scheint Twitter-Eigner Elon Musk derzeit die Zukunft seines Kurznachrichtendienstes zu planen. Name und Logo des angeschlagenen Dienstes sind offenbar demnächst Geschichte. „Bald werden wir uns von der Marke Twitter und nach und nach von allen Vögeln verabschieden“, twitterte Musk am Wochenende. Am Montagvormittag mitteleuropäischer Zeit war auf der Twitter-Webseite tatsächlich schon an vielen Stellen ein X zu sehen, wo sich zuvor der Twitter-Vogel befand.