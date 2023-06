Neues Apple-Produkt: Ist das der Start  in ein neues Technologiezeitalter?

War das ein versteckter Hinweis, dass sich Apple seiner Sache doch nicht so sicher ist? Die Keynote zur weltweiten Entwicklerkonferenz, die seit Corona vorab aufgezeichnet wird, startete mit einem Einspieler. Ein Mann, der einer schillernden Seifenblase hinterherjagt, die sich in viele kleine zerfächert und dann wieder zusammensetzt. Am Ende erreicht er sie, schwingt sich auf sie, die ihn wie mit einem fliegenden Teppich in neue Höhen trägt. Mit Blasen werden auch gern Tech- und Investmenttrends beschrieben, wie vor kurzem noch das Metaversum und jetzt generative Künstliche Intelligenz. Was wirklich Bestand hat und was zerplatzt, das kann man zumindest beim Start nicht einschätzen.