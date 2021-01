Neues Online-Netzwerk Was hinter dem Hype um die Audio-App Clubhouse steckt

Nach der Registrierung geht es in nur wenigen Schritten weiter: Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten kann ich meine Interessen auswählen – von Börse, über Politik bis hin zu Veganismus und Covid-19. Außerdem stoße ich sofort auf bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik in Deutschland: Investor Frank Thelen, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, Fernsehmoderator Joko Winterscheidt und viele mehr sind schon Teil dieser Welt. „In den USA waren am Anfang viele namhafte Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley in Clubhouse vertreten. Das schuf eine gewisse Aura, denn viele Menschen wollten Teil von Clubhouse werden, um mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen“, erzählt Lumma, er selbst ist seit Mitte Dezember bei Clubhouse. So weit so gut – aber was genau mache ich hier?