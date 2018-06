Neues Softwarepaket: SAP will Geschäft für Kundenbeziehungen verdoppeln

BerlinSAP tritt im Markt für Kundenmanagement-Software (CRM) aufs Gas. „Wir wollen dieses Geschäft in den nächsten zwei Jahren verdoppeln. Daran besteht kein Zweifel“, kündigt der für die CRM-Sparte verantwortliche Manager Alex Atzberger im Gespräch mit Reuters an. Auf der jährlichen Kundenkonferenz Sapphire Anfang Juni hatte der Dax-Konzern sein neues integriertes Programmpaket C/4 Hana vorgestellt, mit dem SAP dem CRM-Marktführer Salesforce stärker auf den Leib rücken will.