Neuralink Elon Musk zeigt hirnimplantiertes Schwein

Das ist übertrieben. Forscher des Battelle in Columbus im US-Bundesstaat Ohio feierten jüngst einen Durchbruch. Dank eines Implantats und einer mit Elektroden versehen Bandage kann der US-Amerikaner Ian Burkhardt, der seit einem Badeunfall gelähmt ist, nicht nur seine Hand wieder bewegen, sondern sogar nach Gegenständen greifen. Er muss nur daran denken. Das klappt, weil ein Computer aus den etwa drei Millionen Signale pro Sekunde jene herausfiltert, die für Bewegungen gedacht sind und die Anweisungen über die Bandage gibt, die direkt die nötigen Muskeln in der Hand stimuliert. Burkhardt hat so sogar Teile seines Tastsinns zurückgewonnen, auch wenn dieses nach eigener Einschätzung eher einem Vibrieren ähnelt. Aber es zeigt, was möglich ist.

Es ist das, was auch Musk vorschwebt, wenn er davon spricht, „beschädigte Bahnen im Körper zu überspringen.“ Den Battelle-Forscher mangelt es nicht an Ambitionen. Aber im Gegensatz zu Musk würden sie ihr Implantat niemals mit einem „Fitbit fürs Gehirn“ vergleichen.