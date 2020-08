Neuralink Elon Musk zeigt hirnimplantiertes Schwein

An diesem Nachmittag hat der Unternehmer drei Neuigkeiten. Einmal, eine neue Version des Gehirnimplantats, das er im vergangenen Sommer erstmals vorgestellt hat. Es ist so groß wie eine kleine Münze, 23 Millimeter, nun wesentlich kompakter und braucht keinen Bluetooth-Sender und Empfänger hinter dem Ohr mehr. Es soll so von außen nicht mehr erkennbar sein, vor allem wenn sein Träger über volle Haarpracht verfügt. Es mutet wie eine kleine Beule an. „Vielleicht trage ich es sogar schon, wer weiß“, flachst Musk herum. Innerhalb einer Stunde soll es via einem selbst entwickelten Operationsroboter implantiert sein, bei örtlicher Betäubung. „Der Patient kommt morgens in die Klinik und kann sie schon am Nachmittag wieder verlassen.“ Dann ist ihm der acht Millimeter dicke Chip mit Kleber in die Schädeldecke eingelassen, dessen Elektroden mittels feiner Fäden in die Oberfläche des Gehirns genäht sind. Sie zeichnen die Aktivität von Nervenzellen auf oder stimulieren diese. Der Chip analysiert die Informationen und übermittelt sie via Bluetooth an eine Smartphone-App.