Niederlande EU will Telekom-Zukauf in Niederlanden freigeben

26. November 2018 , aktualisiert 26. November 2018, 16:14 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Deutsche Telekom will in den Niederlanden Tele 2 kaufen. Insidern zufolge will die EU-Kartellbehörde den Kauf ohne Auflagen durchwinken.