Nokias schwieriges Comeback Das Phone aus der Asche

Dann wurden Smartphones erfunden. Und Nokia, 14 Jahre lang größter Handyhersteller der Welt, verlor erst sein Gespür für die sich ändernden Kundenwünsche und dann, 2012, seinen Verkaufsspitzenplatz an Samsung. Es folgte ein Absturz in die Bedeutungslosigkeit. 2014 kaufte Microsoft die Handysparte der Finnen – für sechs Milliarden Dollar. Doch auch der Weltkonzern aus Redmond hatte keine Idee für die Marke. Im Dezember 2016 kam der Weiterverkauf an HMD für nur noch 350 Millionen. Es war die Kapitulation vor der neuen Realität.