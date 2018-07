Nokias schwieriges Comeback Das Phone aus der Asche

Sony Xperia XZ2

Sony will die zuletzt schwächelnden Verkäufe seiner Smartphones als Vorreiter bei der Videoqualität ankurbeln. Das in Barcelona präsentierte neue Modell Xperia XZ2 kann Video in hoher 4K-Auflösung mit kontrastreicher HDR-Qualität aufnehmen. Sony will so von seiner Erfahrung bei Bildsensoren für Smartphones und auch mit professionellen Aufnahmen in seinem Hollywood-Studio profitieren. Sony stellte die Kamerasensoren für viele Smartphone-Anbieter, darunter auch in Geräten der beiden Marktführer Samsung und Apple. Mit seinen eigenen Telefonen hat der japanische Konzern aber bisher weniger Glück. Im vergangenen Weihnachtsquartal wurden nur vier Millionen Sony-Smartphones verkauft. Bei Samsung und Apple waren es jeweils mehr als 70 Millionen.

Bild: REUTERS