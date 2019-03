NRW-Medienwächter Ist die Meinungsmacht von Youtube zu groß?

Der Vertrag soll in diesem Jahr reformiert werden. Bisher überwachen Medienanstalten nur die Meinungsmacht der Privatsender. 2006 etwa verboten sie die Übernahme von ProSieben Sat.1 durch Springer. Gegenüber reinen Online-Anbietern haben sie jedoch keine vergleichbaren Befugnisse. Geht es nach Schmid, der auch Europabeauftragter der Medienanstalten ist, sollen die Bundesländer das dringend ändern: „Wenn die Gefahr einer politischen Einflussnahme so groß ist, dann muss man sie unterbinden, bevor sie sich realisieren kann“, sagte er der WirtschaftsWoche.



