Nvidia-Quartalszahlen: Ist Nvidia das neue Tesla?

Bei den Beteiligungen an Start-ups gibt es Parallelen zur Dot.com-Blase. Damals waren die Produkte von Cisco und Sun so begehrt wie heute die von Nvidia, so dass die beiden Unternehmen sie gegen Anteile an vielversprechenden Start-ups tauschen konnten. Als die Blase platzte und Jungunternehmen liquidiert werden mussten, wurde der Markt mit Produkten von Cisco und Sun überschwemmt, was wiederum deren Ergebnisse verhagelte.