Öffentliche Meinung Musk macht Twitter vom Gasthaus zum Wirtshaus

Nun hat das „Trug“ einen neuen Wirt, nennen wir ihn Elon. Er ist hier nicht nur ein Finanzier, sondern übernimmt auch den Zapfhahn hinter dem Tresen, was insofern bemerkenswert ist, weil Elon Eigentümer und erfolgreicher Unternehmer einer Reihe von anderen Firmen außerhalb des Gastronomiegewerbes ist. Das Projekt „Trug“ erscheint ihm jedoch besonders wichtig. Über die Motivlage können wir nur spekulieren. Wesentlicher ist – und daraus macht Elon keinen Hehl –, dass er das Gasthaus in ein Wirtshaus verwandeln will: Er will mehr freie Rede. Und es wird Eintrittspreise geben. Wer nicht zahlt, landet im Hinterzimmer, was auch die Stammgäste betreffen wird.