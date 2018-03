Omar Tazi: Neuer Telekom-Innovationschef soll sich mehr um Kunden kümmern

Mit der Ernennung von Omar Tazi will die Telekom auch ihren Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden unterstreichen. Telekom-Chef Timotheus Höttges hatte in den vergangenen Jahren wiederholt betont, die Zufriedenheit der Kunden steigern zu wollen. Was offensichtlich klingt, schien in der Telekommunikationsindustrie jahrzehntelang keinen gesteigerten Wert beigemessen bekommen zu haben.