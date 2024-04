Online-Broker Nach Investoren-Kritik: Chef von Broker Flatex tritt zurück

Förtsch zeigte sich am Montag im Gespräch mit der WirtschaftsWoche erfreut über Niehages Abgang: „Ich begrüße den Rücktritt.“ Allerdings käme der Schritt auch für ihn „überraschend, nachdem sich Herr Niehage erst jüngst gegen meine Kritik in einem Interview verteidigt hatte“. Förtsch spielt mit dem Satz auf einen Artikel im „Handelsblatt“ am 10. April an, in dem Niehage die Förtsch-Attacke zurückgewiesen hatte. Niehage hatte in dem Artikel zudem den Eindruck erweckt, die Mehrheit der Aktionäre stehe hinter ihm und teile die Kritik von Förtsch nicht. Beobachter waren deshalb von einem Machtkampf auf der Flatex-Hauptversammlung am 4. Juni ausgegangen.