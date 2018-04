Online-Händler: Amazon macht Konzernchef Bezos zwölf Milliarden Dollar reicher

Amazon ist ebenfalls in immer mehr digitalen Kanälen wie Handel und Cloud führend und expandiert zunehmend in die analoge Welt. Die Lebensmittelkette Whole Foods, 2017 von Amazon für 13,7 Milliarden Dollar übernommen, ist der bisher massivste Vorstoß in die alte Welt. Ohne Whole Foods wäre der Umsatz nicht um 43, sondern nur um 23 Prozent gewachsen.