Online-Videogeschäft: ARD will Video-Kooperation mit Pro Sieben Sat 1 genau prüfen

BerlinDie ARD will die von den Konkurrenten Pro Sieben Sat 1 und Discovery angebotene Kooperation im Online-Videogeschäft unter die Lupe nehmen. „Wir werden uns das genau ansehen“, sagte der ARD-Vorsitzende und Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, am Dienstag in Berlin. Es sei aber zu früh, um das Angebot zur Zusammenarbeit zu bewerten.