OpenAI In den USA schaukelt sich der Unmut über Künstliche Intelligenz hoch

Letzteres beschreibt ein Webarchiv, das von einer gemeinnützigen Organisation in San Francisco betrieben wird und seit 2018 jeden Monat das Internet nach neuen Inhalten durchsucht. Seine Datensätze sind vor allem für Forscher gedacht. „Sie waren niemals dafür gedacht, in ihrer ganzen Masse ausgewertet und dann für ein kommerzielles KI-Produkt verwendet zu werden“, schreibt Clarkson in seiner 157seitigen Klageschrift gegen OpenAI. OpenAI, das eigentlich mal als gemeinnütziges Unternehmen startete, habe die Öffentlichkeit getäuscht, in dem ein Forschungsprojekt in ein kommerzielles Produkt umgewandelt worden sei.