OpenAI Der Rauswurf von Sam Altman könnte KI gefährlicher machen

ChatGPT in seiner momentan bekannten Form ist nicht gefährlich. Das System erfindet zuweilen Fakten. Das stimmt – und ist unproblematisch, weil es mittlerweile jedes Kind weiß. Generative KI verändert Unternehmen und Berufe, die Technologie wirft auch neue Fragen auf, solche zum Urheberrecht zum Beispiel. Sie löst also aus, was alle wichtigen Erfindungen bewirken. Nicht weniger, nicht mehr.