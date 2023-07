OpenAI In den USA schaukelt sich der Unmut über Künstliche Intelligenz hoch

Es gibt zwar jede Menge Vorschläge aus der Wissenschaft, wie man die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz sicher begleiten kann. Trotzdem seufzte Senator Chuck Schumer, der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, kürzlich „dass wir ganz von vorn anfangen müssen.“



Mit anderen Worten: Es ist ein weiter Weg. All das, während sich Hightech-Größen wie Google, Meta und Open AI mit seinem Bündnispartner Microsoft in einem Wettrüsten um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz befinden. Nach langer Ankündigung ist nun auch Elon Musk mit einem eigenen Unternehmen namens xAI in den Wettlauf eingestiegen und hat dafür Experten von Google und OpenAI abgeworben. Musk war ursprünglich einer der Gründer von OpenAI, bevor er sich mit dessen Chef überwarf. Zwar fordert die KI-Branche öffentlich, dass sie reguliert wird. Doch unklar ist, wie ernst das gemeint ist und ob führende Unternehmen wie OpenAI, Microsoft oder Google einfach ihren Vorsprung zementieren wollen. US-Politikern und Ökonomen ist zudem bewusst, dass zahme Regulierung in der Vergangenheit einer der Gründe war, warum amerikanische Unternehmen sich an die Weltspitze setzen konnten.