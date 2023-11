OpenAI Keine Ruhe nach dem Orkan

Altmans wichtigste Aufgabe ist es, das Unternehmen zusammenzuhalten und wieder auf eine gemeinsame Mission einzuschwören. Eifrig buhlen Konkurrenten um OpenAI-Talente. Dabei kennt man keine Freunde. Salesforce-Gründer Marc Benioff, der sich gern damit rühmt, in San Francisco Nachbar von Altman zu sein und sich regelmäßig mit ihm zum Dinner zu treffen, ist bereits kräftig am Wildern. Jeder OpenAI-Forscher, der seine Kündigung eingereicht habe, könne sofort in Salesforce Forschungsteam einsteigen, bei mindestens gleichen Bezügen und Beteiligung, verspricht er. Und wirbt gleichzeitig für seine Einstein KI-Plattform, die laut Benioff die „erfolgreichste“ ist und vor allem vertrauenswürdig. Wahrscheinlich wird Benioff Altman beim nächsten Dinner erzählen, dass er ihm damit einen Gefallen tut. Denn vor allem Google, Meta, aber auch Amazon und Apple werben eifrig um OpenAI-Mitarbeiter. So bleibt man in San Francisco zumindest unter sich. Benioff hat auch keine Probleme, mit sogenannten „Boomerangs“ – also Mitarbeitern, die zwischendurch mal die Seiten wechseln. Also auch Salesforce-Mitarbeiter, die zwischenzeitlich bei OpenAI waren, sind willkommen.