Ortungsgeräte Apples Stalking-Problem mit den AirTags

Das Missbrauchspotenzial von Apples AirTags also ist vorhanden – und damit auch die Möglichkeit, dass es auch in Deutschland zu ähnlichen Fällen kommen könnte. Dass sich Apple und auch Google sich in den USA mittlerweile bemühen, Warn-Mechanismen in die Betriebssysteme zu integrieren, findet die Linke Domscheit-Berg folglich gut. Aber: „Wohler wäre mir, wenn es solche Geräte gar nicht gäbe, die einen überschaubaren Nutzen, aber eine große Gefahr mit sich bringen.“