OVHCloud kurz vor Börsengang Wartungsfehler legt Europas Hoffnungsträger für Cloud-Dienste lahm

Die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire ins Leben gerufene Mittelstandsinitiative Gaia-X ist für OVHCloud ein willkommenes Tool, um Bekanntheit und Umsatz außerhalb Frankreichs zu steigern. Teilnehmende Firmen sollen darin ihre Fähigkeiten bündeln, um die Digitalisierung der europäischen Wirtschaft durch eine vor Zugriffen von außen geschützte IT-Infrastruktur für Software, Speicher und Rechenleistung anzukurbeln. OVHCloud gehörte zu den 22 Gründungsmitgliedern. Inzwischen sind mehr als 230 in dem Netzwerk.



Der Börsengang an diesem Freitag in Paris soll aber auch die finanziellen Mittel für Übernahmen bringen. Klaba und seine Leute hoffen auf rund 350 Millionen Euro an frischem Kapital. Als Preisspanne für die Ausgabe der Aktien gaben sie zwischen 18,50 und 20 Euro an. Mit einer Firmenbewertung zwischen 3,5 und 3,7 Milliarden Euro wäre es einer der größten Börsengänge in der lebhaften französischen Tech-Szene.