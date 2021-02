Parler Das Netzwerk der Trump-Fans feuert seinen CEO

In einem Beitrag auf seiner LinkedIn-Seite schrieb Matze jetzt: „Dies ist kein Abschied. Nur vorerst für jetzt. „ Sein LinkedIn-Profil änderte er auch direkt: in Gründer und iOS-Entwickler von Parler. Tatsächlich war Matze – gemeinsam mit seinem Studienkollegen Jared Thomson und der Konservativen Rebekah Mercer – zwar Entwickler und Gründer von Parler; und schien als CEO die Zügel in der Hand zu halten. Mercer dürfte allerdings unter den Gründern diejenige in der Machtposition gewesen sein. US-Medienberichten zufolge ist sie es, die den Vorstand des Unternehmens kontrolliert.