Parloa Diese KI macht hirnlose Call-Center-Bots überflüssig

Einen wichtigen Schritt in Richtung Weltmarktführerschaft haben Kosub und sein Mitgründer Stefan Ostwald nun getan. Nachdem sie Ende vergangenen Jahres eine Niederlassung in den USA eröffnet hatten, um in den größten Softwaremarkt der Welt zu expandieren, haben sie jetzt mit Altimeter Capital auch einen prominenten US-Wagniskapitalgeber gefunden. Der führt die jüngste Finanzierungsrunde von 66 Millionen Dollar an, die dem Berliner Unternehmen insgesamt 98 Millionen Dollar einbringt. Eine beachtliche Summe, zumal sich Parloa erst in der zweiten Finanzrunde befindet. Als Angel-Investoren sind neben dem ehemaligen Beiersdorf CEO Stefan Heidenreich mit den Fußballstars und Unternehmern Mario Götze und Bastian Schweinsteiger gleich zwei WM-Helden dabei.