Patenstreit: US-Richter spricht Apple Zahlungsanspruch gegen Qualcomm zu

Mannheim In dem Patentstreit zwischen Apple und dem Chiphersteller Qualcomm hat ein US-Richter dem iPhone-Hersteller einen Zahlungsanspruch zugebilligt. Der weltgrößte Chiphersteller sei grundsätzlich verpflichtet, Apple fast eine Milliarde Dollar an Lizenzgebühren zurückzuerstatten, urteilte Bezirksrichter Gonzalo Curiel in einer vorläufigen Entscheidung.