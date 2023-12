Patentstreit Apple startet US-Verkauf seiner Uhren nach Etappensieg vor Gericht

28. Dezember 2023

Bild: REUTERS

Patentstreits gehen selten so weit, dass ein großer Konzern den Verkauf von Geräten stoppen muss. Doch Apple blieb hart und nahm das bei seinen Uhren in den USA in Kauf. Jetzt kommen die Geräte dort wieder in den Handel.