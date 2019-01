 Patentstreit: Qualcomm erwirkt einstweilige Verfügung gegen Apple in Deutschland

Erst vor wenigen Tagen hatte der Chipkonzern in seinem Patentstreit mit Apple einen Rückschlag in Deutschland einstecken müssen: Das Landgericht Mannheim entschied am Dienstag, dass iPhones ein Qualcomm-Patent zu Schaltkreis-Technik nicht verletzen und wies die Klage ab. Qualcomm kündigte umgehend Berufung gegen die Entscheidung an.