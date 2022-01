Patentstreit Wie Ericsson bei Apple fünfmal höhere Lizenzzahlungen durchsetzen will

Der Mobilfunkhersteller Ericsson verklagt den Handyhersteller Apple wegen Verletzung seiner Mobilfunk-Patente. Der schwedische Konzern reichte vor dem Western District Court of Texas in zwei Verfahren gegen Apple ein. In der einen Klage nennt Ericsson vier verletzte Patente, in der anderen acht. Ein siebenjähriger Lizenzvertrag zwischen Apple und Ericsson, der 2015 geschlossen wurde, ist ausgelaufen.