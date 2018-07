Pay-TV-Sender: Bundesligakosten drücken Gewinn von Sky

Im neuen Geschäftsjahr würden die Investitionen vervierfacht: In Deutschland und Österreich hätten Eigenproduktionen den größten Nachholbedarf, teilte die Konzernmutter in London mit. Ab Herbst wird in Berlin und Nordrhein-Westfalen die dritte Staffel der Krimiserie „Babylon Berlin“ gedreht. Im November soll die 26 Millionen Euro teure Serie „Das Boot“ anlaufen. Soeben wurde eine Horror-Serie, die in einem Plattenbau spielt, in Auftrag gegeben.