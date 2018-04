Pay-TV-Sender: Sky steigert Umsatz – und bringt sich für Bieterwettkampf in Stellung

Sollte Fox grünes Licht für den Kauf bekommen, dürfte Sky dennoch nicht in der Hand des Unternehmens bleiben: Im Dezember hatte Murdoch vereinbart, den größten Teil seines Imperiums an Disney weiterzureichen, einschließlich der Sky-Beteiligung. Das wiederum stachelte Comcast an, ein Kaufangebot für Sky vorzulegen, in dem Sky mit 31 Milliarden Dollar bewertet wird. Alle Bieter wollen sich mit der Übernahme gegen die Online-Konkurrent durch Netflix oder Amazon wappnen.