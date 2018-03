Pay-TV und Streamingdienst: Netflix ist bald auch über Sky zu sehen

LondonEuropas größter Pay-TV-Konzern Sky hat eine Kooperation mit dem rasant wachsenden Videostreamingdienst Netflix geschlossen. Der Anbieter populärer Serien wie „House of Cards“, „The Crown“ und „Orange is the new black“ werde in diesem Jahr zunächst in Großbritannien und Irland in das Sky-Angebot aufgenommen und später auch in Deutschland, Österreich und Italien, teilte der britische Bezahlsender am Donnerstag mit.