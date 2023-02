PC-Hersteller Intel kürzt wegen schleppender Verkäufe die Gehälter

Nach dem Verlust von Marktanteilen an Konkurrenten und einen Abschwung auf dem PC-Markt kürzt Intel die Gehälter der Beschäftigten. Die Änderungen seien so konzipiert, „dass sie sich stärker auf unsere Führungskräfte auswirken und dazu beitragen werden, die Investitionen und die gesamte Belegschaft zu unterstützen“, teilte Intel-Sprecher Addy Burr am Dienstag mit.